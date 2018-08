Deel dit artikel:











Zoek het uit! - Op zoek naar de betekenissen van straat- en plaatsnamen Wat betekent de plaatsnaam Lieveren? (foto: Ineke Kemper / RTV Drenthe)

ASSEN - We gaan iets nieuws doen! De afgelopen maanden kregen we veel vragen binnen over de betekenissen van straatnamen, plaatsnamen en soms van een kanaal of brug. Vanaf morgen gaan we elke werkdag op zoek naar het antwoord.

Geschreven door Ineke Kemper





De zomerrubriek van Zoek het uit! is elke dag op Radio Drenthe te horen na 16.00 uur en is om 17.00 uur in onze tv-uitzending van Drenthe Nu te zien. Ook verschijnt het verhaal elke dag om 16.00 uur hier op onze website, zodat je het nog rustig terug kan lezen.



Zoek het uit!

Met onze rubriek



En we gaan de hele provincie door. Zo zijn we in Peize, Knarphoorn en Smilde, maar ook in Beilen, Emmer-Compascuum en Barger-Compascuum. We eindigen op vrijdag 24 augustus met de naam van onze provincie: Drenthe. Met onze rubriek Zoek het uit! willen we door jou aan het werk gezet worden. Wij gaan aan de slag met de door jou ingestuurde vragen. Heb jij ook een vraag over je woonplaats, regio of iets anders dat te maken heeft met Drenthe? Stel je vraag!