Deze Drentse atleten zie je vanaf vandaag op het EK in Berlijn

ATLETIEK - In Berlijn begint vandaag (maandag) het EK atletiek. De Nederlandse ploeg telt in totaal 46 atleten: 23 mannen en 23 vrouwen. En in die groep zitten ook een paar Drenten.

Discuswerpster Jorinde van Klinken uit Assen, hordeloper Nick Smidt uit Assen en marathonloopster Andrea Deelstra uit Dwingeloo zijn komende week de Drentse hoop op het EK.Jorinde Van Klinken is met haar 18 jaar de jongste van het drietal. De Assense is de laatste tijd prima in vorm. Afgelopen maand eindigde ze als zevende op het onderdeel discuswerpen tijdens het WK voor atleten tot twintig jaar. Tijdens datzelfde WK pakte ze nog wel een bronzen medaille bij het kogelstoten, maar voor dat onderdeel op het EK in Berlijn wist ze zich niet te kwalificeren.Van Klinken presteert het hele seizoen al goed. Op het afgelopen NK atletiek won ze drie medailles: één keer zilver en twee keer brons, wel allemaal bij het kogelstoten.Misschien komt het EK in Berlijn nog iets te vroeg om al heel hoge ogen te gooien, maar kenners zien in haar een groot talent. "Het is een talent dat je één keer in de tien jaar tegenkomt", zei hij trainer Gert Damkat een half jaar geleden. De Olympische Spelen van 2020 in Tokio ziet hij als een realistisch doel.De 21-jarige Nick Smidt is hordeloper. Zijn specialiteit is de 400 meter. Hij kijkt enorm uit naar het EK: "Er zijn maar veertig mensen uit Europa die aan deze afstand mee mogen doen. Het is vooral bijzonder dat ik al zo vroeg ben geplaatst, want ik ben nog maar 21 jaar", zei hij eerder deze week Smidt is realistisch. Prijzen pakken zit er waarschijnlijk nog niet in. Zijn doelstelling voor het EK in Berlijn is een plek in de finale, bij de laatste zes. Ambitieus is hij natuurlijk wel. Over een paar jaar wil hij bij de wereldtop horen en hoopt hij, net als Jorinde van Klinken, uit te komen op de Spelen van 2020.De Assenaar pakte als junior al een aantal Nederlandse titels. Tijdens het NK in 2015 eindigde hij als tweede op de 400 meter. Een jaar later werd hij vierde.De 33-jarige Andrea Deelstra is de meest ervaren van het drietal Drentse EK-gangers. De langeafstandsloper heeft in de afgelopen jaren al de nodige successen geboekt. In 2012 werd ze bijvoorbeeld kampioen op de halve marathon en eindigde ze als vierde op de hele marathon. Bij het EK van 2014 in Zürich kwam ze als veertiende over de streep.Tijdens de marathon van Berlijn in 2015 werd ze vijfde. Ze plaatste zich voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro , een jaar later. Ze hoopte bij de eerste vijftien te eindigen, maar ze stelde teleur met een zestigste plaats. "De zon en deze temperaturen waren te heftig voor mij", zei ze na afloop. Maar uitstappen deed ze niet. "Daar ben ik te trots voor." Een jaar later presteerde ze met een zevende plaats beter bij de marathon van Londen.Het EK atletiek in het Olympisch Stadion in Berlijn is vanaf maandag 6 augustus tot en met zondag 12 augustus. Hieronder vind je een overzicht van wanneer de Drenten in actie komen.17.05 uur - 400 meter horden met19.55 uur - eventueel halve finale 400 meter horden metGeen Drentse atleten09.30 uur - kwalificatie discuswerpen vrouwen, met20.15 uur - eventueel finale 400 meter horden metGeen Drentse atleten20.25 uur - finale discuswerpen vrouwen, mogelijk met09.05 uur - marathon vrouwen met