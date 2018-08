Nordica ziet genoeg ruimte om door te groeien op Groningen Airport Eelde

EELDE - Vliegmaatschappij Nordica wil graag groeien op Groningen Airport Eelde. Volgens Nordica-baas Jaan Tamm zit de maatschappij op een bezettingsgraad van zo'n 50 procent en is er nog veel ruimte om te groeien.

In Het Financieele Dagblad noemt Tamm Groningen Airport Eelde 'enorm efficiënt'. "En 93 procent van onze vluchten kan op tijd vertrekken." Eelde is voor Nordica de eerste en tot nu toe enige basis buiten het thuisland, Estland.De maatschappij Nordica groeit zelf al. Volgens het FD steeg het aantal passagiers in het tweede kwartaal met zo'n 36 procent, vergeleken met een jaar eerder. Ook maakte het bedrijf winst over 2017.De vliegmaatschappij uit Estland is blij met Eelde. "Op Lelystad kunnen we nog lang wachten en Schiphol heeft geen ruimte", zegt Tamm. "Tegelijkertijd heeft Noord-Nederland wel behoefte aan een aantal verbindingen naar hubs in Europa." Zo kun je vanaf Eelde vliegen naar de hubs in Kopenhagen en München.Eigenlijk zou Brussel ook in dat rijtje moeten staan, maar die verbinding werd geschrapt . Tamm zegt dat Nordica er het materieel niet voor heeft, maar dat de markt er ongetwijfeld is. Volgens Groningen Airport Eelde was er juist te weinig belangstelling voor dagelijkse vluchten naar Brussel.Wel voert Nordica sinds deze zomer vanaf Eelde vakantievluchten uit naar Nice en Ibiza. Het bedrijf uit Estland zou daarnaast nog zoeken naar een nieuwe winterbestemming.