Zoek het uit! - Waar komt de naam Peize vandaan?

PEIZE - Voor onze zomerrubriek trappen we af in het noorden van de provincie, in Paais, oftewel Peize. We gaan naar de centrale plek van het dorp, de Johanneskerk, en vragen aan Jacob Bezema, voorzitter van de historische vereniging, waar de naam Peize vandaan komt.

"De oudste documenten van Peize komen uit 1176. Maar toen heette het hier Pezie", vertelt Bezema. "In de jaren erna werd de naam Pezie verbasterd en kwamen er steeds andere namen. Ook kwamen er mensen die het anders uitspraken."Zoals bijvoorbeeld de Friezen. "Zij hadden het over Pedge. Weer heel wat anders." Om de naam Peize te verklaren moeten we terug naar het begin, naar de allereerste naam. Pezie dus. "Pezie staat voor Pedde Side oftewel 'kant van het moeras'. Het dorp is ontstaan op de rand van een zandhoogte. Rondom het dorp was een moeras en daar is die naam door ontstaan", verklaart Bezema.