Zoek het uit! - Waarom wordt het hier 'Knarphoorn' genoemd?

EMMEN - “Ik woon al meer dan vijftig jaar op de plek die in de volksmond ‘Knarphoorn’ wordt genoemd. Hoe komt men aan deze naam?" Deze vraag kregen we binnen van Harm Elling.

De plek waar hij het over heeft ligt aan de Emmerhoutstraat. Een straat tussen Emmerschans en Weerdingen, daar waar de Oude Roswinkelerweg de Emmerhoutstraat kruist.Als je vroeger in Knarphoorn uit de bocht vloog en in de sloot belandde, en dat gebeurde nog wel eens, dan belde je het alarmnummer en vertelde je dat je bij Knarphoorn in de sloot lag. En dan wist iedereen waar je was. "Ja hoor geen enkel probleem", zegt Grietus Ensing lachend. "In de verre omtrek wist iedereen precies waar deze plek was. Maar als je nu 112 belt en het hebt over Knarphoorn dan weten ze je niet te vinden."Ensing woont zelf aan de Emmerhoutstraat. Hij heeft het nooit over Knarphoorn. En ook zijn familie die er vroeger woonde gebruikte de term Knarphoorn nooit. "Ik ken het wel, het is echt een volksnaam een soort bijnaam of zelfs scheldnaam. Maar in 1634 was er hier al sprake van Emmerhout."Maar waar komt Knarphoorn dan vandaan? Er zijn volgens Ensing twee theorieën. "Meester Buiskool, ooit hoofd van de school in Weerdinge heeft er een boekje over geschreven. Hij heeft het over het knerpen, of knarpen, van de ploegijzers in de grond. Er liggen hier heel veel stenen in de grond. Maar knarpen is ook klagen en hoorn betekent heuvel dus dan betekent Knarphoorn klaagheuvel. Hier ligt niet echt een heuvel, maar hierachter richting Weerdinge ligt het wel wat hoger dan het omliggende land."