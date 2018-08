Deel dit artikel:











Drents bedrijf brengt nieuwe karnemelk met een smaakje op de markt Een medewerkster maakt de blauwe bessenkarnemelk klaar voor de verkoop (Foto: Ineke Kemper/RTV Drenthe) Voor zover bekend is Yuri Blanken de enige die karnemelk met een smaakje verkoopt (Foto: Ineke Kemper/RTV Drenthe) Yuri Blanken karnt zijn melk zelf (Foto: Ineke Kemper/RTV Drenthe)

ROLDE - Neem ouderwetse karnemelk zoals dat vroeger werd gemaakt, gooi daar blauwe bessen bij en je hebt een nieuw drankje: PureBlu Karnemelk. Het wordt gemaakt in Rolde bij Drentse Aa Zuivel.

Geschreven door Ineke Kemper

Initiatiefnemer is Yuri Blanken. "Ik zat te denken wat ik nog meer kon met Drentse streekproducten, omdat onze melk ook van Drentse koeien komt. Toen kwam ik bij de blauwe bessen uit Tiendeveen."



Net als vroeger

De karnemelk wordt in Rolde nog op de ouderwetse manier gemaakt. De melk van Drentse koeien wordt naar Drentse Aa Zuivel gebracht. Daar wordt het gepasteuriseerd en dan zit de melk 24 uur in een oude karn om aan te zuren en te rijpen. "Daarna laten we het een half uur lang draaien om het vet van de melk te scheiden. Van het vet maken we boter en het vocht is karnemelk", legt Blanken uit.



Karnemelk met smaakje

Zodra de karnemelk klaar is, gaat er blauwe bessensiroop bij. Geen gepureerde bessen, want dan komen er klontjes in de karnemelk. Even roeren en het drankje kan in de fles. De karnemelk is sinds een week verkrijgbaar en voorlopig is Blanken de enige die karnemelk met een smaakje maakt.