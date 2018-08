Geweld tegen verkeersregelaars: 'Kansloze, ga ergens anders het verkeer regelen'

Deel dit artikel:











GASSELTE - Bijna dagelijks worden verkeersregelaars uitgescholden, bedreigd of zelfs aangereden. Vandaag doet Sava Verkeersregelaars BV aangifte van poging tot zware mishandeling. Het is overigens niet de eerste keer dat dit gebeurt.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

“Het ging om een project in de Wijk waar een eenrichtingsweg was", vertelt directeur Stefan Anjema. "Wij hadden daar drie tot vier verkeersregelaars staan om het verkeer in goede banen te leiden, maar een bestuurder negeerde alle signalen en reed het werkvak in met alle gevaren van dien. Onze verkeersregelaars hebben drie keer op drie verschillende plekken een stopteken gegeven, maar alle keren is dat teken genegeerd." Uiteindelijk is dit incident goed afgelopen voor de verkeersregelaars, maar dat is niet altijd het geval.



Een dag later had een verkeersregelaar namelijk minder geluk, laat de directeur weten. Een van de medewerkers werd aangereden door een buurtbusje. “Waarschijnlijk overzag de chauffeur van het buurtbusje de situatie niet goed of een verkeerde inschatting maakte en daarom onze verkeersregelaar aanreed.”



Geen respect

Zulke incidenten komen steeds vaker voor, weten ook de verkeersregelaars. "Mensen hebben gewoon geen respect voor je", vertelt Henk Jan Kunst. "Je wordt gewoon uitgescholden: 'klootzak, kansloze, ga ergens anders het verkeer regelen waar ik er geen last van heb', zijn dingen die we horen."



Soms rijden de auto's door tot je knieën, menen de verkeersregelaars bij het Nije Hemelriekje. "Ze zien je staan in je mooie gele pakje en dan denken ze: je mag toch wel door", vertelt Tonny van Ommen. "We zijn er vooral voor hún veiligheid en dat vergeten de mensen nog wel eens", meent Van Ommen. "Vaak zien we toch dat mensen agressief worden en de auto uitstappen, omdat ze toch willen doorrijden. Op een gegeven moment houd je het toch niet meer tegen. Als ze dan erg agressief worden dan sturen we ze op een gegeven moment toch maar door, met alle gevolgen van dien."



Bedreigingen

“Onze verkeersregelaars staan hier om de veiligheid van iedereen te waarborgen. Maar mensen snappen de aanwijzingen van onze verkeersregelaars niet altijd”, vertelt Anjema. “Dit leidt af en toe ook nog tot bedreigingen. We hebben vorig jaar een akkefietje gehad dat een verkeersregelaar met een mes bedreigd was. Diegene is, nadat we de politie hadden ingelicht, opgepakt."



Goed straffen

Sava hoopt hun verkeersregelaars binnenkort tot BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) op te leiden. "Dan mogen de verkeersregelaars direct een sanctie opleggen", vertelt Anjema. Daarnaast hoopt de directeur dat er goed gekeken wordt naar de aangiftes van het bedrijf. "Als ze een goede strafmaatregel krijgen, kunnen we het misschien vermijden in de toekomst."



De directeur heeft goede hoop op een goed afloop van deze aangifte. "De politieagent heeft daadwerkelijk geconstateerd dat het ging om zware mishandeling. Dus ik hoop dat de mensen om wie het ging een goed gepeperde rekening op de mat krijgen en dat ze in het vervolg signalen van onze mensen gaan opvolgen."