Quadrijder ernstig gewond op N979 De quad botste op een auto (Foto: Persbureau Meter)

ZEVENHUIZEN/EEN-WEST - Op de N979 tussen het Groningse Zevenhuizen en Een-West is vanmiddag een quadrijder ernstig gewond geraakt.

De bestuurder van de quad kwam in botsing met een auto, die vanuit een uitrit de weg op wilde rijden.



De traumahelikopter en twee ambulances kwamen ter plaatse. De quadrijder is naar het UMCG in Groningen gebracht.