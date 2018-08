Deel dit artikel:











Nina Kessler wint vrouwenkoers Gouden Pijl Kessler kwam als eerste over de streep (Foto: Van Oost Media) Nina Kessler eindigde voor Natalie van Gogh (l) en Moniek Tenniglo (r) (Foto: Van Oost Media) Nina Kessler is de sterkste in de sprint (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

WIELRENNEN - De wedstrijd van de vrouwen bij de Gouden Pijl werd een prooi voor Nina Kessler. In Emmen was Kessler Natalie van Gogh en Moniek Tenniglo in de sprint van een kopgroep te snel af.

Al vroeg in de wedstrijd namen Rozanne Slik en Anouska Koster een voorsprong. Ronden lang had dit duo een voorsprong. Uiteindelijk wisten nog vijf vrouwen aansluiting te vinden. Eva Buurman en Winanda Spoor waren de andere namen in de kopgroep.



Onder prachtige weersomstandigheden moest een sprint beslissen wie de eerste wedstrijd van de dag ging winnen. Uiteindelijk was Kessler de sterkste van de kopgroep.



Internet en TV

Om 17:15 uur beginnen de profs aan een tijdrit en om 18:00 uur volgt een klassementsrit voor de profs. Om 20:15 uur begint het criterium. De Gouden Pijl is vanaf 17:15 uur live te volgen op rtvdrenthe.nl en vanaf 19:30 uur live op TV Drenthe.