Tom Dumoulin wint Gouden Pijl Emmen Tom Dumoulin won de koers in Emmen (Foto: ANP/Bas Czerwinski) Dumoulin op het podium met Niki Terpstra (l) en Dylan Groenewegen (r)(Foto: Van Oost Media)

WIELRENNEN - Tom Dumoulin heeft de Gouden Pijl gewonnen. Na een sprint met Niki Terpstra kwam de Limburger als eerste over de streep.

Dylan Groenewegen won de massasprint met het peloton en finishte als derde.



Bauke ontsnapt

Een groot deel van de koers in Emmen probeerde Groninger Bauke Mollema er vandoor te gaan. Dat lukte uiteindelijk samen met Koen de Kort en Assenaar Marc de Maar.



Die ontsnapping bleek geen garantie voor de overwinning. Niet ver voor het einde werd het groepje koplopers teruggepakt door het peloton en Dumoulin en Terpstra gingen er samen vandoor.



Nieuwe opzet

Dit jaar kent de Gouden Pijl voor het eerst een nieuwe opzet, waarbij de renners drie keer in actie komen. Naast het gebruikelijke criterium stonden ook een puntenkoers en een tijdrit op het programma. De tijdrit werd gewonnen door Terpstra in 2.42.