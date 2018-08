Gezin uit Assen ontvlucht hotel op Bali na aardbeving

DENPASAR/ASSEN - De zware aardbeving die het Indonesische eiland Lombok vanavond trof, was ook op Bali te voelen. Een gezin uit Assen vluchtte door de beving kort hun hotel uit.

"We zijn nu gewoon op de kamer, maar blijven alert", laat Petra de Bruin weten vanuit haar hotel op Bali.De Assense vierde met haar gezin vakantie op het Indonesische eiland toen de aardbeving plaatsvond. Ook hun hotel heeft schade opgelopen. "Een aantal mensen slaapt buiten op de strandbedden bij het zwembad of ligt bij de lobby."Het epicentrum van de beving lag zo'n dertig kilometer ten noordoosten van Lombok, dat direct ten oosten van Bali ligt, en had een kracht van 7,0 op schaal van Richter. Volgens de lokale autoriteiten zijn er zeker 82 doden gevallen. Op Bali was de aardbeving minder zwaar, maar ook daar en op andere eilanden in de buurt trilde de aarde stevig. "Wij hebben één pittige beving en een paar kleintjes gevoeld. Op Lombok zelf was het erger denk ik", vertelt De Bruin.Na de beving is een tsunamiwaarschuwing gegeven, maar deze werd ongeveer 90 minuten na de beving weer ingetrokken. Er werd alleen een mini-tsunami van 13 centimeter hoogte waargenomen aan de noordkust van Lombok. Vorige week zondag werd Lombok ook al opgeschrikt door een aardbeving. Die eiste 17 levens. Ook raakten ruim 150 mensen gewond.Het gezin uit Assen vertrekt morgen weer met het vliegtuig naar Nederland, maar doet waarschijnlijk vannacht geen oog meer dicht. "De kans dat er nu direct weer een aardbeving komt, is volgens hotelpersoneel klein. Maar ook zij zeggen: het blijft de natuur."