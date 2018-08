Organisatie tevreden over 41ste Gouden Pijl: 'Nieuwe opzet pakt goed uit'

EMMEN - Roelie Lubbers, voorzitter van de Gouden Pijl, kijkt met een tevreden gevoel terug op de 41ste editie van het wielercriterium dat gisteravond plaatsvond.

"Ik ben heel tevreden. Het was een fantastische wedstrijd met een gedroomde top drie", doelt Lubbers op het podium dat bestond uit Tom Dumoulin , Niki Terpstra en Dylan Groenewegen.Lubbers denkt dat er ongeveer 40.000 mensen op het evenement waren afgekomen. "En ik denk dat heel veel mensen ook voor Dumoulin zijn gekomen. Bovendien waren het ideale weersomstandigheden."Het profcriterium werd voor het eerst in de Gouden Pijl-historie op zondag verreden en kende een nieuwe opzet. Dit jaar moesten de renners drie keer in actie komen. Naast het gebruikelijke criterium stonden ook een puntenkoers en een tijdrit op het programma. De tijdrit werd gewonnen door Terpstra. De puntenkoers was een prooi voor sprinter Groenewegen."Het was een probeersel, maar de mensen hebben langer kunnen genieten van de profs", verwijst Lubbers naar de nieuwe opzet. "We hebben meer waar voor ons geld gekregen en de profs vonden het ook leuk. Als het lang duurt, dan is het minder leuk om naar te kijken. Dit waren drie korte stukjes en dat was leuk. Wat mij betreft doen we dit volgend jaar opnieuw, maar daar ga ik niet alleen over."Lubbers hoopt dat de Gouden Pijl volgend jaar opnieuw de eerste zondag na de Tour de France wordt verreden. De Tour eindigt op 28 juli, dus mikt de organisatie op 4 augustus 2019.