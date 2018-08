Einde aan extreme droogte in zicht: 'Verschil van 14 graden tussen begin en einde van deze week'

ASSEN - Volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag wordt het 'een bijzondere weer-week met nogal wat extremen.' De neerslagtekorten worden vanaf woensdag wat aangevuld.

rtvdrenthe.nl/weer

Voordat het gaat regenen, zijn we op korte termijn nog niet van de hitte af. "De komende twee dagen verlopen zonnig en tropisch warm, met morgenmiddag zelfs ruim 34 graden", aldus Van der Zwaag.Aan het einde van de week, op vrijdag, kan het volgens de weerman van Noorderweer zomaar 14 graden koeler zijn met dan amper 20 graden. "Dergelijke temperatuurwisselingen gaan meestal niet zomaar zonder slag of stoot, en ook deze keer vindt deze overgang plaats met regen van betekenis en ook kans op onweer."Van der Zwaag gaat er vanuit dat er woensdag lokaal al een regen- of onweersbui valt. "Maar donderdag trekt een thermisch lagedrukgebied nagenoeg precies over Drenthe. Vooral in de avond en donderdagnacht trekken er zware buien over, met ook kans op een klap onweer en dan zijn etmaalsommen van 15 tot 25 millimeter regen goed mogelijk."Na donderdag blijft het licht wisselvallig met dagelijks wel een paar buien. "Kortom: de extreme droogte laten we achter ons en de tekorten worden een klein beetje aangevuld!", besluit Van der Zwaag.