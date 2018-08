Deel dit artikel:











Aflevering 6: Jeffrey Kuipers Jeffrey Kuipers

Zanger Jeffrey Kuipers uit Hoogeveen zit deze week in de kever, feest dus! Maar het is niet altijd lang leve de lol. Jeffrey groeit op in Schoonoord en doet al op jonge leeftijd mee aan talentenshows. Op zijn zeventiende krijgt hij zelfs een platencontract, alleen loopt dat niet zoals verwacht. Hij krijgt veel tegenslagen te verduren, wat doet dat met hem? En wil hij alsnog landelijk doorbreken met zijn muziek?







