Stelling: Mijn collega's mogen mijn salaris bepalen

ASSEN - Je salaris laten bepalen door collega's. Het klinkt onwerkelijk, maar toch wordt er een pilot gestart om te kijken of dit systeem goed werkt. Hoe beter de prestaties, hoe hoger het salaris.

Het bedrijf Keytoe uit Maassluis neemt de proef op de som, meldt het AD . Op basis van gevoel kunnen de werknemers via een app bepalen hoeveel de collega's horen te verdienen. Het bedrijf, dat zich specialiseert in marketing, IT en organisatiekunde, komt met de zogenoemde 'SentimentsApp'. Hiermee kunnen werknemers elkaar dagelijks beoordelen. Het salaris zit in een pot en wordt over de werknemers verdeeld."Iemand die veertig uur werkt krijgt standaard meer salaris, terwijl iemand die vier dagen werkt net zoveel werk kan leveren. Het gaat erom wat iemand toevoegt", zegt Lennard Toma, die als organisatiepsycholoog werkzaam is bij het bedrijf.