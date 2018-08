Fotograaf wil vertrek Wakker Emmen-raadslid Karien Velzing

ZWARTEMEER - Fotograaf Wim Peters uit Zwartemeer wil dat Wakker Emmen-raadslid Karien Velzing opstapt. Als reden voert hij aan dat Velzing in het verleden heeft gewerkt voor Henriëtte Bijen, bekend van het inmiddels failliete Monte Christo BV.

Peters deed in februari 2015 aangifte van oplichting door Bijen. Hij zegt 13.000 euro schade te hebben geleden aan materiaalkosten en niet betaalde werkzaamheden. Hij leed de schade in de tijd dat Velzing voor Bijen werkte.Het raadslid van Wakker Emmen werkte van april tot en met oktober 2014 op het kantoor van Monte Christo aan de Atlantis 41 in Emmen. Ze was in loondienst bij Bijen. Velzing was destijds ook secretaris van Wakker Emmen en vervult die functie tot op heden nog steeds voor de partij.Peters zou in het pand aan de Atlantis een fotostudio beginnen en betaalde 750 euro borg voor de huur van een bedrijfsruimte daar. Maar zo ver kwam het niet. Toen het niet lukte de fotolijsten, stoelen en kasten die hij daar had staan terug te halen, deed hij aangifte van oplichting en verduistering.In de aangifte, in handen van RTV Drenthe, staat dat Velzing hem namens Bijen een voorstel deed de fotolijsten ter waarde van 1.500 tot 1.700 euro over te nemen voor honderdvijftig euro. "Dat bedrag strookt totaal niet met de echte waarde. Ik heb toen gezegd: al bied je duizend euro, ze zijn niet te koop."Peters zag het materiaal nooit terug en liet het verder bij de aangifte. Totdat hij de naam van Velzing op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zag staan. Op 12 maart schreef hij een brief aan de partij met het verzoek haar van de lijst af te halen."Iemand die eraan meewerkt dat mensen hun geld niet krijgen, hoort niet in de politiek, want diegene moet ook weer over andere zaken en mensen beslissen. En dat kan gewoon niet", aldus Peters. Hij vindt dat je als raadslid smetteloos dient te zijn.Peters zegt dat Wakker Emmen lijsttrekker René van der Weide en oud-Wakker Emmen raadslid Hendrikus Velzing, de oom van Karien Velzing, bij hem thuis kwamen voor een gesprek. Zij zeiden haar niet zomaar van de lijst af te kunnen halen. Ze wierpen op dat het ging om een conflict tussen hem en Bijen en dat Velzing er buiten stond.Wakker Emmen scoorde goed tijdens de verkiezingen en Velzing kwam in de gemeenteraad. Ze belde na de verkiezingen met Peters om haar excuses te maken. "Dat kwam voor mij jaren te laat", zegt Peters. Hij vindt dat excuses niets veranderen aan het feit dat Velzing heeft meegewerkt aan de praktijken van Bijen.Monte Christo BV en Stichting Phareon zijn opgericht door Bijen om jongeren met een beperking te begeleiden naar werk. Cliënten meldden aan RTV Drenthe vermoedens van fraude met persoonsgebonden budgetten (PGB's). Ook zijn er veel zzp'ers die aan RTV Drenthe hebben verklaard nooit iets terug te hebben gekregen voor betaald entreegeld van vijfduizend euro om te mogen samenwerken met Bijen.Daarnaast zeggen mensen dat er voor tienduizenden euro's aan onbetaalde rekeningen zijn bij de bedrijven van Bijen. In maart werd Monte Christo BV failliet verklaard. Via andere bv's gaat Bijen door met haar werkzaamheden.Velzing zegt in een schriftelijke verklaring dat ze destijds niet bekend was met de vele klachten die er over Bijen zijn. "Na een aantal maanden gewerkt te hebben, is mij duidelijk geworden dat er zakelijke discussies speelden. Ik heb mijn werkzaamheden ruim een half jaar naar eer en geweten gedaan en heb daarbij nooit de grens van wetgeving en regels overtreden.""In de periode dat ik daar heb gewerkt, zijn er geen klachten geweest die door mijn toedoen zijn ontstaan", schrijft Velzing. Ze staakte haar werkzaamheden naar eigen zeggen omdat ze onvoldoende kennis van de zorg had en het werk daarom niet zo bij haar vond passen.Over het aanbod van honderdvijftig euro voor fotolijsten die het tienvoudige waard waren, zegt ze: "Ik heb dat aanbod van honderdvijftig euro gedaan als medewerker in loondienst van mevrouw Bijen. Eerdere gesprekken tussen meneer Peters en mevrouw Bijen hadden geen basis gegeven voor een vervolggesprek en daarom heb ik dat gesprek één op één gevoerd. Volgens mevrouw Bijen was dit het bedrag waar meneer Peters recht op had", aldus Velzing.Als reactie op de eis van Peters dat ze vertrekt, schrijft ze: "Ik ben van mening dat ik naar eer en geweten mijn werk heb uitgevoerd en absoluut geen schuld heb aan de schade van meneer Peters."Van der Weide, sprekend namens Wakker Emmen en lijsttrekker bij de verkiezingen, bevestigt het gesprek tussen hem, Hendrikus Velzing en Wim Peters. Hij houdt het op een zakelijk conflict tussen Peters en Bijen."Karien Velzing heeft een korte periode voor Bijen gewerkt en staat buiten het zakelijke conflict. Alleen het in loondienst zijn bij Bijen is voor ons geen reden om iemand van de kieslijst te weren", meldt hij in een schriftelijke verklaring vanaf zijn vakantieadres.Henriëtte Bijen laat in een schriftelijke reactie weten zich totaal niet te kunnen vinden in het verhaal van Wim Peters. Ze zegt nooit een factuur voor de lijsten te hebben gezien. Peters zou de fotolijsten volgens haar ter beschikking hebben gesteld voor een ICT-project met jongeren.