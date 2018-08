Deel dit artikel:











Droogte legt stuk geschiedenis in Noordlaren bloot Op de luchtfoto zijn contouren te zien van grachten van een kasteel (foto: Aerophoto Eelde)

NOORDLAREN - De droogte heeft een bijzonder stukje geschiedenis blootgelegd in Noordlaren. Op een luchtfoto zijn sporen van een middeleeuwse burcht te zien.

Op de foto zie je grote kringen. Die geven de contouren weer van de grachten van het kasteel, dat er ooit heeft gestaan. "Vermoedelijk stond het bouwwerk er in de veertiende eeuw", zegt archeoloog Diana Spiekhout. "De kringen die je ziet, is grond dat vocht beter vasthoudt. De grond daaromheen doet dat niet, vandaar dat de contouren er mooi uitspringen."



Belegering van Groningen

De bisschop van Utrecht heeft de burcht laten bouwen, om Groningen aan te vallen. "Groningen zette zich af tegen de bisschop, en dat pikte hij niet. Vervolgens is hij Groningen gaan belegeren", legt Spiekhout. "Waarschijnlijk is de burcht destijds snel weer afgebroken."



Drenthe hoorde vroeger bij het territorium van de bisschop van Utrecht. "Net als Overijssel, een stukje van Groningen, een klein stukje van Friesland en een klein stukje van Duitsland. In totaal stonden er 133 kastelen in dat gebied. Een mooi voorbeeld is de waterburcht in Eelde, daar liggen wel negen wallen en grachten."



Unieke buitenkans

In tegenstelling tot veel anderen, is de archeoloog blij met de aanhoudende droogte. "Dit is een unieke kans om zulke ontdekkingen te doen en foto's ervan te kunnen maken. Zulke vondsten zijn geweldig. Ze dragen bij aan de kennis van de middeleeuwen. Wie weet worden er binnenkort nieuwe terreinen ontdekt."