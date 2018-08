Deel dit artikel:











Drukste dag voor vliegveld Eelde, maar 'het is gemoedelijk en rustig' Een van de negen vluchten vandaag (foto: RTV Drenthe/Andries Ophof)

EELDE - Het is vandaag relatief druk op Groningen Airport Eelde. De luchthaven verwerkt rond de 1.500 passagiers en daarmee is het de drukste dag van het jaar. Ter vergelijking: Schiphol verwerkt op de drukste dag van het jaar zo'n 233.000 passagiers.

Havenmeester Onno de Jong vertelt dat er vandaag meer vluchten vertrekken dan normaal. "Naast de gebruikelijke vluchten naar Londen, Kopenhagen en München zijn er vakantievluchten naar Faro, Ibiza en Heraklion. Wij verwachten ongeveer 1.500 man vandaag, verdeeld over negen vluchten."



Taak

Als havenmeester ziet De Jong toe op de veiligheid en passagiersregels. "Zoals het inchecken, het laden en lossen van vliegtuigen en de security valt onder onze verantwoordelijkheid. Mijn dag bestaat vooral uit zaken regelen op kantoor. Maar ik ben ook op de werkvloer aanwezig om te kijken of alles goed gaat."



Het ziet op Eelde niet zwart van de mensen, zegt De Jong. "Het is niet zozeer dat de hele terminal volstaat of dat we ruimtegebrek hebben. Het is alleen druk voor ons, dus je moet even extra goed op de planning letten en voldoende mensen inzetten. En goed kijken dat je op tijd begint en dat alle processen strak verlopen."



Gemoedelijk

Een voordeel van de luchthaven is de kleinschaligheid. Die wordt volgens De Jong gewaardeerd door klanten. "Het is hier overzichtelijk, het hoeft allemaal niet zo snel en haastig. De loopafstanden zijn kort, waardoor je bijna altijd voldoende tijd hebt. Het is gemoedelijk. Klanten waarderen het gemoedelijke en dat rustige en zien op tegen een drukke luchthaven."