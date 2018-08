Deel dit artikel:











Fietser ernstig gewond na botsing met auto in Vledderveen De fietser raakte ernstig gewond (foto: Persbureau Meter)

VLEDDERVEEN - Op de Waterschapsweg in Vledderveen is vanochtend een fietser ernstig gewond geraakt nadat hij in botsing kwam met een auto.

Het slachtoffer is overgebracht naar het UMC in Groningen. De automobilist raakte niet gewond.



Over de oorzaak van het ongeluk is nog niks bekend. De politie doet onderzoek.