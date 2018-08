Deel dit artikel:











An de kuier: bekijk de natuur van grote hoogte De tocht van vandaag gaat langs hunebedden (foto: RTV Drenthe/Marike Goossens)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag wandelen we met Staatsbosbeheer door de boswachterij Gieten-Borger op de Hondsrug

Waar: De Hondsrug

Vertrekpunt: Buitencentrum Boomkroonpad, Steenhopenweg 4 in Drouwen.

Afstand: 5 kilometer

Route: klik hier



De Hondsrug is een langgerekte zandrug die tussen Emmen en Groningen loopt. Het is één van de hoogste gedeeltes van Drenthe. De Hondsrug heeft val alles te bieden, grafheuvels, hunebedden, vennetjes en heide.



In de boswachterij Gieten-Borger ligt het Boomkroonpad. Vanaf dit pad kun je de natuur van grote hoogte bekijken en loop je tussen de toppen van de bomen door.



