Onderzoek naar toekomst molen Nooitgedacht: 'We kunnen het niet meer betalen'

VEENOORD - Molenstichting Drenthe zit in financiële problemen. De stichting heeft momenteel alleen de molen Nooitgedacht in Veenoord in haar bezit en als er geen oplossing komt, dan kan de stichting over een paar jaar het onderhoud niet meer betalen.

Daarom komt er een onderzoek naar herbestemming van de molen."Wij hebben bij de gemeente Emmen aan de bel getrokken", legt voorzitter van Molenstichting Drenthe, Geert Roeles uit. "Wij moeten als eigenaar van de molen het onderhoud betalen en hebben daar geen voldoende middelen meer voor. We houden het nog een paar jaar vol, maar dan is de pot leeg."De stichting maakt dan wel aanspraak op subsidies van onder meer de gemeente, maar dat is niet genoeg. Ook verschilt per gemeente het beleid omtrent molens. "We hadden ook twee molens in de gemeente Noordenveld, maar die zijn via de gemeente overgedragen aan het Drents Landschap", zegt Roeles. Ook de gemeente Coevorden draagt molens over aan het Drents Landschap. "Maar die willen dan wel een soort bruidsschat. Anders krijgen zij hetzelfde probleem."Het onderzoek dat momenteel uitgevoerd wordt moet ook duidelijkheid geven over of bijvoorbeeld de gemeente Emmen de molen kan overnemen of het Drents Landschap. Zo wordt er gekeken naar het totale gebied rondom de molen en hoe deze daar in de toekomst in betrokken kan worden. "Zo zijn er plannen om een jachthaven in het gebied te realiseren met aanlegsteiger", aldus Roeles. "Er wordt ook gekeken of de molen voor recreatieve doeleinden, meer dan de molenfunctie, gebruikt kan worden."Het onderzoek kost 10.000 euro, waarvan 7.000 euro door het Rijk wordt betaald. De gemeente Emmen betaalt de overige 3.000 euro. Het onderzoek wordt uitgevoerd door BOEi, dat gespecialiseerd is in herbestemming en restauratie van monumenten en cultureel erfgoed. Het rapport moet voor 1 december klaar zijn.