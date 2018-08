Deel dit artikel:











An de kuier: struinen door het Kloosterveld Het Klooserveld is ingericht als wateropvanggebied (foto: Free Nature Images/Hans Dekker)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag wandelen we met Natuurmonumenten door het Kloosterveld.

Waar: Kloosterveld

Vertrekpunt: Bezoekerscentrum Dwingelderveld

Afstand: 3,7 kilometer

Route: klik hier



De route van vandaag is een echte struinroute en gaat kriskras door het Kloosterveld. Het Kloosterveld is een wateropvanggebied dat regenwater opvangt om overstromingen te voorkomen.



En dat opgevangen water zorgt ervoor dat veel waterdieren zich thuis voelen in het gebied. Denk aan ganzen, eenden en steltlopers.



