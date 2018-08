Deel dit artikel:











Werkstraf en verplichte opname voor agressieve stalker Rechtbank legt werkstraf op voor stalken en mishandeling

ASSEN - Voor het maandenlang stalken van zijn ex-vrouw, waarbij hij haar ook mishandelde, moet een 33-jarige man uit Emmen vijftig uur werkstraf verrichten. Dat bepaalde de rechter in Assen.

Ze veroordeelde hem ook tot twee maanden voorwaardelijke celstraf. Verder moet de man zich verplicht laten opnemen en behandelen voor een drank- en drugsverslaving.



In september vorig jaar sloeg en duwde de Emmenaar zijn toenmalige vrouw tijdens een ruzie in hun huis in Assen. Ze was op dat moment zeven maanden zwanger. Ze belandde gewond op de grond. Daarna zette ze de scheiding in gang.



Angst

Toen de Assense een maand later met een zwangerschapsvergiftiging in het ziekenhuis lag, belde haar ex-man meerdere keren op en dreigde hij haar af te maken en hun kinderen af te pakken. In de maanden erna kwam hij geregeld ongevraagd langs bij het huis in Assen, waar de vrouw met de kinderen woonde. Hij bonsde meerdere keren op de ramen, waardoor een ruit uiteindelijk sneuvelde. Ook liep hij scheldend door de straat of stond een paar keer ongevraagd in haar tuin. De vrouw was bang voor hem.



Verslaafd

In de rechtszaal verklaarde de man dat hij wist dat hij fout zat, maar dat hij het had gedaan, omdat hij zijn 4 jaar oude zoon en vorig najaar geboren dochtertje wilde zien. Hij erkende dat hij verslaafd is aan drank en wiet, maar hij wil beslist niet naar een kliniek, zoals de reclassering adviseerde. “Ik woon nu in een opvang in Emmen en wil zo snel mogelijk naar een eigen huurhuis, zodat de kinderen bij mij kunnen komen”, vertelde hij.



‘Eigenwijs’

De rechter noemde de man eigenwijs en concludeerde dat hij niet inziet dat hij een probleem heeft. Met de uitspraak verplicht de rechter de man zich wél te laten opnemen. Doet de Emmenaar dat niet, dan belandt hij twee maanden in de cel. Ook legde de rechter hem een omgevingsverbod op voor de straat waar zijn ex-vrouw en kinderen wonen in Assen.