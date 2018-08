Deel dit artikel:











Zorgen over bloementekort in Eelde: 'Dit heb ik nog nooit meegemaakt' Dreigend tekort aan dahlia´s (Foto: Stichting Bloemencorso Eelde)

EELDE - "Zo erg als dit jaar heb ik het nog nooit meegemaakt", zegt Niek Hooijman van de Bloemencommissie van het corso in Eelde.

Door de droogte dreigt dit jaar een tekort aan dahlia's. "Als we nu zouden moeten plukken dan hebben we ongeveer de helft van de normale hoeveelheid bloemen", aldus Hooiman.



Duizenden bezoekers

Het Bloemencorso Eelde wordt dit jaar op 1 en 2 september gehouden. Het evenement trekt jaarlijks duizenden bezoekers, maar of die ook van een overstelpende bloemenpracht kunnen genieten, is nog maar de vraag. "We hebben hier in Eelde het spreekwoord dat het altijd goed komt, maar hoe precies, dat weet ik niet", vertelt Hooijman van de Bloemencommissie, die in totaal uit tien vrijwilligers bestaat.



Handel

Deelnemers die niet voldoende dahlia's hebben, moeten proberen die langs andere weg te bemachtigen. "Er is vaak een levendige handel gaande tussen de verschillende corsowijken in Eelde, maar ook tussen de corso´s in het land", zegt Hooijman. Die dahlia's moeten dan komen van de corso's in Sint Jansklooster, Lichtenvoorde, Elim, Valkenswaard en Zundert.



In Eelde is dus nog wel wat werk te verzetten. "We hebben gelukkig nog een paar weken de tijd", zo besluit de woordvoerder van de Bloemencommissie.