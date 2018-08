Deel dit artikel:











Op fietse: de geschiedenis van Huis ter Hansouwe De tocht van vandaag gaat langs Huis ter Hansouwe (foto: Stichting het Drentse Landschap)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag fietsen we met Stichting het Drentse Landschap langs Huis Ter Hansouwe en door de Onlanden.

Waar: de Onlanden

Vertrekpunt: parkeerplaats Lemferdinge, Lemferdingerlaan 2, Paterswolde

Afstand: 44 kilometer

Route: klik hier



Midden in de Onlanden, tussen Peize en Eelde, staat



Naast Huis ter Hansouwe gaat de tocht van vandaag door het landschap van de Peizermaden en Eeldermaden en zie je de onderdelen van het waterbergingsgebied in de Onlanden.



