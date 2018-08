Deel dit artikel:











Werkstraf voor overlast veroorzakende Emmenaar De rechtbank in Assen (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - In een paar maanden tijd overtrad een 30-jarige drugsverslaafde man uit Emmen zes keer het verbod dat hij had gekregen om in het stadscentrum te komen. Ook stal hij een dure elektrische fiets en vernielde hij een brievenbus.

Daarvoor veroordeelde de rechter in Assen de man maandag tot 130 uur werkstraf, zeventig uur als nieuwe straf en zestig erbij omdat hij nog in een proeftijd van een eerdere straf liep.



Veel overlast

De man kreeg afgelopen voorjaar van de politie een verbod om nog in het centrum van Emmen te komen. Dat gebeurde omdat de drugsgebruiker geregeld overlast veroorzaakte. Maar in april, mei en juni werd hij toch zes keer door de politie in het centrum betrapt. “Sommige dingen kun je gewoon alleen in het centrum halen, zoals wiet bij de coffeeshop”, reageerde de man in de rechtszaal.



Diefstal en vernieling

De fietsendiefstal heeft de man ook bekend. De elektrische fiets liet hij uiteindelijk ergens achter toen een kennis hem vertelde dat er gps op zat, waardoor de fiets makkelijk te traceren zou zijn. Hij moet ruim 1.400 euro schadevergoeding aan de eigenaar betalen.



Ook gaf hij het vernielen van een brievenbus van het Leger des Heils toe. Dat gebeurde uit woede toen een vriend plotseling in de buurt van de bus over hem heen braakte. De Emmenaar was zo kwaad dat hij de brievenbus greep en hem een paar keer op de grond smeet.



Naar kliniek

Volgende week wordt de man opgenomen in een verslavingskliniek. Hij is tussen 2010 en 2012 ook opgenomen geweest en was daarna naar eigen zeggen vier jaar van de drugs af.