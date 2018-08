Deze week in de Drentse natuur: op zoek naar nachtvlinders en een wildwandeling

Een zintuigentocht, een wildwandeling voor de kleine boswachter of op zoek naar nachtvlinders. Voor jong en oud is er deze week wat te doen in de Drentse natuur.

Wil je weten wat er nog meer te doen is? Kijk dan in de ROEG!-agenda. In het buitencentrum van het Boomkroonpad kun je alles leren over de vos. Begin met een speurtocht die je alles leert over de vos. Ook is er tijd om te knutselen. Lees hier meer.Ervaar de Hondsrug in het donker. Het Boomkroonpad is speciaal voor deze tocht 's avonds geopend. Vanuit de hoogte heb je een mooi uitzicht over het hele bos. Lees hier meer over deze wandeling.Droomt jouw kleine natuurliefhebber ervan om boswachter te worden? Dan is de wildwandeling op het Dwingelderveld een goed idee. Samen met de boswachter ga je op zoek naar sporen en dieren. De wandeling begint om 20.00 uur. Hier vind je meer informatie.Samen met de gids van Natuurmonumenten ga je in het Dwingelderveld op zoek naar nachtvlinders. De gids helpt je om de verschillende soorten te herkennen. De tocht begint om 21.30 uur. Klik hier voor meer informatie.