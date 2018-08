Deel dit artikel:











Man wacht 2,5 maand cel wegens witwassen en mishandeling Een man uit Hoogeveen moet 2,5 maand de cel in (foto: Pixabay)

HOOGEVEEN - Voor het witwassen van 4.300 euro en het mishandelen van zijn vriendin moet een 33-jarige man zonder vast adres 2,5 maand zitten. Dat bepaalde de rechter in Assen vandaag.

In de zomer van 2016 stapten eigenaren van meerdere kleine bedrijven naar de politie, omdat ze waren opgelicht. Ze werden gebeld door een onbekende, die zei dat ze nog een achterstallig bedrag moesten betalen en dat hij naar de rechter zou gaan als ze niet snel betaalden. Minstens drie bedrijven trapten erin en maakten geld over.



Geld op zijn rekening gestort

Van twee gevallen kan bewezen worden dat het geld – een keer ruim 3.000 euro en een keer ruim 1.200 euro - op de rekening van de verdachte was gestort. Dat gebeurde in september 2016. Hij geld werd vlot daarna gepind.



De man ontkende, maar moet volgens de rechter hebben geweten dat het geld van opgelichte ondernemers was. Hij werd zelf niet van de oplichtingspraktijken verdacht.



Te laat voor het eten

Op 6 november afgelopen jaar kreeg hij ruzie met zijn vriendin, omdat zij een dag eerder zijn eten had weggegooid, nadat de man twee uur te laat thuiskwam. De man was een dag later nog kwaad en tijdens de ruzie begon hij haar de te slaan, te schoppen en aan het haar te trekken. Ook dat ontkende hij bij de politie.



De man verscheen niet in de Asser rechtbank. Behalve zijn straf moet hij van de rechter een van de opgelichte ondernemers nog ruim 1.200 euro terugbetalen.