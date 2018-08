Deel dit artikel:











Natuurboek van de week: Natuur op eigen land van Josefien Oude Munnink Op het strand lezen over de Drentse natuur (foto: Pixabay)

De zomer is voor veel mensen het moment om lekker te lezen. Weet je nog niet welke boeken je mee wilt nemen op vakantie of wilt lezen in je eigen tuin? Wij lichten in de zomervakantie elke week een boek uit over de Drentse natuur.

Deze week is dat het boek Natuur op eigen land, particulier natuurbeheer in Drenthe. Het boek brengt de persoonlijke verhalen van bijna vijftig particuliere natuurbeheerders in onze provincie.



De natuurbeheerders vertellen over hun passie en liefde voor de Drentse natuur, maar ook vind je in het boek allerlei weetjes over de natuur.



Over de schrijver

Het boek is geschreven door Josefien Oude Munnink. Oude Munnink deed een promotieonderzoek naar particuliere grondeigenaren die hun grond hebben omgevormd naar natuur of minder machines gebruiken bij het onderhoud waardoor de biodiversiteit verhoogd wordt. Hiermee wil ze wetenschappelijk laten zien wat de meerwaarde is van particulier natuurbeheer.