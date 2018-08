Deel dit artikel:











Rake klappen na ruzie om stopcontact Bij de ruzie over de tablet vielen rake klappen (Foto: Pixabay.com)

ASSEN - Een ruzie over wie zijn tablet mocht opladen in daklozenopvang Kommarin in Assen liep in april uit op geweld. Een 33-jarige oud-bewoner werd door de rechter vandaag veroordeeld tot twintig uur werkstraf.

Het geweld vond plaats in een vierpersoons slaapkamer waar de verdachte en het slachtoffer samen sliepen. Volgens de man kwam de 33-jarige verdachte man binnen en trok hij bruut de oplader van zijn tablet uit het stopcontact. Toen het slachtoffer zijn lader en tablet probeerde te pakken, bleef de 33-jarige man in de weg staan.



Gegil uit de slaapkamer

Daarna draaide hij zich om en gaf hem meerdere slagen tegen het hoofd. Het slachtoffer dook ineen en kreeg ook toen nog meerdere klappen. Een medewerker, die gegil uit de slaapkamer hoorde, kon ertussen komen. De geslagen man had een blauw oog en meerdere blauwe plekken op zijn hoofd.



‘Zelfverdediging’

“Ik verdedigde mij”, zei de 33-jarige Assenaar in de rechtbank. ”Hij sloeg zijn arm om mijn nek, waardoor ik geen lucht kreeg. Toen ik mezelf had bevrijd, heb ik me omgedraaid en ben ik losgegaan.” Dat dat geen zelfverdediging was, omdat hij al uit de houdgreep was gekomen, ging er bij de Assenaar niet in.



De officier van justitie eiste zestig uur werkstraf. De rechter was een stuk milder. De Assenaar, die inmiddels ergens anders in de stad woont, accepteerde onder protest zijn straf.