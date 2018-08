Deel dit artikel:











An de kuier: rondtrekken door de Hoekenbrink De tocht van vandaag gaat naar het Drents-Friese Wold (foto: Recreatieschap Drenthe)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag wandelen we met Staatsbosbeheer door de Hoekenbrink

Waar: Drents-Friese Wold

Vertrekpunt: Parkeerplaats Hoekenvrink, Bosweg in Diever

Afstand: 4,2 kilometer

Route: klik hier



Vandaag trekken we richting de Friese grens voor een tocht door het Drents-Friese Wold, een afwisselend gebied met heide, bos, stuifzand en vennetjes. 'Een prachtig natuurgebied', vindt boswachter Corné Joziasse.



De route begint bij de woudreus, die ooit diende als wegwijzer toen het nog een groot heideveld was. In het begin loop je langs het restant van dit heideveld naar de gele duin van de zandverstuiving.



Waar je verder langskomt? Dat lees je in



