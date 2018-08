Op zoek naar kraanvogels in het Fochteloërveen

De hele zomer blikken we in ROEG! terug op het afgelopen seizoen. Woensdag gaan we met boswachters Kees van Son en Pauline Arends op zoek naar kraanvogels.

In ROEG! zetten de boswachters en Loes de zoektocht in naar kraanvogels in het Duitse Diepholz, waar zich er elk najaar tienduizenden verzamelen. Ook in Drenthe kun je speuren naar kraanvogels, waar ze in minder grote getale aanwezig zijn als in Diepholz, maar in het Fochteloërveen zitten ze zeker.Op onderstaande kaart zie je waar je ze kunt zien.