Video: wolvenwelpen in het Duitse Diepholz Wolf (foto: Free Nature Images/Mark Zekhuis)

De wolf is afgelopen voorjaar gesignaleerd in Drenthe en vlak over de grens, bij het Duitse Meppen, zit inmiddels een roedel. In ROEG! zochten wij afgelopen december de roedel in het Duitse Diepholz op.









Deze week blikken wij terug op die uitzending en daarom deze week beelden van de Diepholzener wolven. Op de cameraval van Hans Hasper zie je onder andere twee welpen en een reu.Vorige week zagen we hoe een oehoemoeder druk bezig was om haar jongen te beschermen tegen de warmte. Dat doet ze door haar vleugels te spreiden en voor de zon te gaan staan.