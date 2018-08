Nije Hemelriek 'vol' door foutparkeerders

GASSELTE - Kom niet meer naar zwemplassen 't Nije Hemelriek en het Gasselterveld. Tenminste, niet als je van plan bent de parkeerregels te breken. De boswachters zijn de foutparkeerders meer dan zat.

Door het warme weer zoeken veel mensen de verkoeling op. Vandaag was het zo druk dat boswachter Martijn Harms van Staatsbosbeheer besloot met behulp van een verkeersbord het parkeerterrein tot 'vol' te verklaren."We hebben plekken met stopverboden, zodat hulpdiensten in geval van calamiteiten bij de plas kunnen komen en er weer weg kunnen. Helaas zetten mensen daar toch hun auto neer", vertelt Harms. De boswachters hebben al meerdere boetes uit moeten delen en dat schrikt mensen af. Harms: "Liever doen we dat natuurlijk niet, maar voor de veiligheid moeten we wel."Kortgeleden is bij 't Nije Hemelriek een waterpark met glijbanen en een obstakelparcours geopend, maar dat heeft volgens de boswachter niets te maken met het asociale parkeren. Harms: "Het is altijd al druk geweest hier. Er komen niet alleen mensen uit Drenthe, maar ook van over de provinciegrens. Het is gewoon kuddegedrag: staat er eentje verkeerd, dan doet de rest dat ook."Dat de parkeerplaatsen vol zijn, betekent volgens Harms niet dat er geen mensen meer mogen komen. Harms: "In het water en op het strand is nog genoeg plek. Zo lang mensen hun auto maar normaal parkeren is er niets aan de hand. Maar het zou het beste zijn als iedereen op de fiets kwam."