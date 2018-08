Deel dit artikel:











Hordenloper Nick Smidt blijft steken in series bij EK Nick Smidt weet zich niet te plaatsen voor de halve finales bij het EK ateletiek (foto: RTV Drenthe)

ATLETIEK - Nick Smidt uit Assen heeft zich vanmiddag in Berlijn niet weten te plaatsen voor de halve finales van de vierhonderd meter horden bij het EK atletiek.

Geschreven door Karin Mulder

De 21-jarige debutant liep in de eerste serie een tijd van 50.96. Daarmee werd hij vijfde in zijn serie en liep hij de vijftiende tijd van het hele veld van 25 deelnemers.



Kwam niet goed uit

De Assenaar lag voor de laatste horde nog op de tweede plaats, maar kwam niet goed uit waardoor hij een plaats in de halve finale verspeelde.



De snelste tijd kwam op naam van de Fransman Muhammad Abdalla Kounta. Hij liep een tijd van 50.10.



In totaal waren er vier heats. De nummers één en twee plaatsen zich rechtstreeks voor de halve finale. Daarnaast nog de vijf tijdsnelsten.



Drenten op EK

Naast Smidt gaan ook marathonloopster Andrea Deelstra uit Dwingeloo en discuswerpster Jorinde van Klinken uit Assen van start op het EK in Berlijn.