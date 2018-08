Honderden graven Zuidwolde na zomer geruimd

ZUIDWOLDE - De gemeente De Wolden begint na de zomer met het ruimen van vierhonderd graven op de begraafplaats in Zuidwolde. Er is bijna geen plek meer en daarom moeten er graven weg.

De ruiming was al in februari aangekondigd. In 2020 zal ruimtegebrek ontstaan op de begraafplaats aan de Meppelerweg, als de graven niet verwijderd worden. Na de ruiming wordt de begraafplaats opnieuw ingericht.Het te ruimen deel heet Vak K en bestaat uit 8 rijen. De graven stammen vooral uit de jaren 1930 tot 1970. Het vak is maar een klein deel van de begraafplaats in Zuidwolde.Er zijn door de gemeente 25 graven aangewezen met een historische waarde of een bijzondere grafbedekking. Die worden gespaard en krijgen na de ruiming een nieuwe plek.Nabestaanden zijn volgens de gemeente afgelopen jaar meerdere keren op de hoogte gesteld van de ruiming. Zij konden aangegeven of de stoffelijke resten bewaard moesten blijven. Die resten hebben inmiddels weer een plek op de begraafplaats gekregen.