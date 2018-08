SIVO-festival herrijst uit de as

WESTERBORK - Stichting Internationale Volkeren Ontmoeting (SIVO) is vanmiddag opnieuw opgericht. De stichting wil ook het jaarlijkse Dans- en Muziekfestival nieuw leven inblazen.

Twee jaar geleden viel het doek voor SIVO, nadat de stichting 32 jaar lang een groot festival had georganiseerd in Odoorn. Daarmee verdween een feest dat in de hele regio bekend was. Het aantal betalende bezoekers viel tegen en ook waren er veel minder inkomsten uit sponsoren en drankverkoop dan verwacht.Eerder probeerde de stichting een doorstart te maken in de gemeente Emmen. Daar bleek helaas voor SIVO weinig interesse te zijn.Nu lijkt die doorstart er alsnog te komen. Op Facebook laten de bestuursleden van SIVO weten in gesprek te zijn met meerdere partijen in de gemeente Midden-Drenthe om een nieuw Wereld Dans- en Muziekfestival te organiseren. Dat festival moet in de zomer van 2019 plaatsvinden.