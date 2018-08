Deel dit artikel:











Grote zoektocht naar voortvluchtige inbrekers Hoogeveen De politie doet onderzoek (foto: Persbureau Meter) De auto waarin de verdachten zijn gevlucht (foto: Politie Hoogeveen)

HOOGEVEEN - Een aantal inbrekers is vannacht op heterdaad betrapt tijdens een inbraak in Zuidwolde. Eén verdachte is aangehouden, van de overige inbrekers ontbreekt momenteel elk spoor.





De politie heeft een helikopter en honden ingezet om de inbrekers op te sporen.



Agenten hebben na een tip van een bewoner over de vluchtauto, de achtervolging ingezet. "In de omgeving van de K. De Raadstraat in Hoogeveen is de auto ergens tegenaan gebotst, waarop de verdachten er lopend vandoor gingen. Eén van hen is aangehouden. Naar de rest wordt op dit moment nog gezocht in de omgeving", tweet de politie Drenthe.De politie heeft een helikopter en honden ingezet om de inbrekers op te sporen.