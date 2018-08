Deel dit artikel:











Grote schuurbrand in Wanneperveen Er woedde een grote schuurbrand in Wanneperveen (foto: De Vries Media) Er woedde een grote schuurbrand in Wanneperveen (foto: De Vries Media) Er woedde een grote schuurbrand in Wanneperveen (foto: De Vries Media)

WANNEPERVEEN - In een schuur in Wanneperveen, vlakbij de provinciegrens, woedde vannacht een grote brand. De brandweer heeft de brand in de stal aan de Roekebosscheweg inmiddels onder controle.





Er kwam veel rook vrij en er zouden een aantal ontploffingen geweest zijn. Het gaat om een schuur met landbouwvoertuigen, er stonden geen dieren in de stal. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan, meldt RTV Oost