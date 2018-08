Deel dit artikel:











Veroorzaker dodelijk ongeval Kasper Wulff hoort vandaag zijn straf De verdachte en zijn advocaat voor de rechtbank in Assen (tekening: Annet Zuurveen)

HOOGEVEEN - De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak Kasper Wulff. De 43-jarige Hoogevener werd eind 2016 doodgereden door een 52-jarige man uit Elim die gedronken had.

Kasper Wulff werd doodgereden terwijl hij op de vluchtstrook van de A37 stond. Hij was zijn vader gaan helpen die een ongeluk had gehad bij knooppunt Hoogeveen.



Op dat moment kwam de verdachte aangereden. Volgens getuigen met hoge snelheid. De 52-jarige man uit Elim kon ternauwernood een auto ontwijken die langzamer reed, maar verloor daarbij de macht over het stuur.



De auto van de verdachte raakte daarna eerst een politieauto, vervolgens de auto van de vader van Wulff en daarna Kasper zelf. Het slachtoffer werd de berm in geslingerd en was op slag dood.



De verdachte zei twee weken geleden in de rechtszaal dat hij zich niets van het ongeluk kan herinneren. Advocaat Tineke Pieters pleitte voor vrijspraak. Het ongeval zou veroorzaakt zijn door een auto die met lage snelheid invoegde en direct naar de linker rijbaan ging. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan zes voorwaardelijk. De officier van justitie wil ook dat de verdachte een rijontzegging van drie jaar krijgt, waarvan een voorwaardelijk.