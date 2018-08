Deel dit artikel:











Hitte kan vandaag voor smogvorming zorgen Er is vandaag kans op smogvorming (foto: Arjan Plat)

ASSEN - Drenthe kan, net als de rest van het land, vandaag te maken krijgen met smog. Daarvoor waarschuwt volksgezondheidsorganisatie RIVM. "Voor het hele land geldt dat de luchtkwaliteit 'slecht' kan zijn, maar de hoogste concentraties worden in het oosten verwacht.''

Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen met weinig wind. Het kan leiden tot hoesten en kortademigheid en astmaklachten kunnen door smog verergeren. Ook hebben veel mensen last van irritatie aan ogen, neus en keel. Wie voor verontreinigde lucht gevoelig is, doet er goed aan binnen te blijven en geen zwaar lichamelijk werk te verrichten, meldt het RIVM.



"Woensdag wordt het beter, de luchtkwaliteit is dan in het ongunstige geval 'onvoldoende' maar dus niet meer 'slecht'.''