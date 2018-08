Deel dit artikel:











Leggelderveld niet paars, maar bruin door droogte De heide in het Leggelderveld ligt er dit jaar somber bij (foto: RTV Drenthe)

DWINGELOO - Het Leggelderveld toont dit jaar een ander gezicht dan we gewend zijn. Waar normaal in begin augustus de heide paars kleurt, overheerst er nu het bruin van de dode planten.

"De heide is verbrand door de hitte en zal ook volgend jaar niet groeien", zegt Ruud Kreetz van Natuurmonumenten. "De heide moet wel tegen droogte kunnen, maar het is nu zo extreem dat het water erg ver is weggezakt."



Watertekort

Het is daarom afwachten wanneer het natuurgebied z'n paarse kleur weer toont. "De bodem is platgetrapt door de koeien en schapen die er rondlopen. Als er weer vochtige jaren komen dan zal er weer zaad in de bovenlaag ontkiemen. Ik ben ervan overtuigd dat de heide hier wel weer terugkomt." De komende tijd zal dat nog niet gebeuren. "De regen die gaat vallen is in ieder geval te weinig om het watertekort aan te vullen."



Schatkamer van planten

Ook veel andere planten zijn in het Leggelderveld verdwenen door de droogte, vertelt Kreetz. "Het was hier eerst een schatkamer van bijzondere planten. Maar veel planten kunnen slecht tegen de droogte."



Dat betekent volgens de natuurbeheerder niet dat al die planten zich niet meer laten zien. "Pas over een paar jaar kun je zeggen of de droogte desastreus is geweest voor deze planten. Als je zorgt dat de bodemchemie en de waterstand goed is, denk ik dat zo'n droog jaar best overkomelijk is."