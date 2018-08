Stelling: Verkeersregelaars verdienen meer respect

ASSEN - Het werk van een verkeersregelaar gaat niet altijd over rozen. Dat bleek onlangs in de Wijk, waar een regelaar zwaar mishandeld werd.

Bij een project in dat dorp stonden drie tot vier verkeersregelaars het verkeer in goede banen te leiden. Een van de medewerkers werd aangereden door een buurtbusje. Volgens de regelaars is er weinig tot geen respect voor ze. Zo worden ze uitgescholden en wordt er vaak gevaarlijk om de verkeersregelaar heen gereden.Ben jij van mening dat verkeersregelaars meer respect verdienen? Of ergeren automobilisten zich terecht aan de mannen en vrouwen in oranje hesjes?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren ging over salaris: Mijn collega's mogen mijn salaris bepalen . Van de 2.362 stemmers was meer dan 90 procent het hiermee oneens.