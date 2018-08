​Tropische temperaturen in Drenthe: hier kun je zwemmen in natuurwater

ASSEN - Het wordt vandaag 'opmerkelijk heet' volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag. "Vanmiddag heb ik tropische temperaturen van ongeveer 35 graden in heel Drenthe staan", zegt hij.

Een bloedhete Fiets4Daagse, het hitteplan is van kracht, Drentse gemeenten met stookverboden en waterschappen die maatregelen nemen. Het is warm en droog in Drenthe. In het hittedossier leest u al ons nieuws daarover.

In de zuidelijke helft van onze provincie kan het volgens Van der Zwaag zelfs tegen de 36 graden worden. Echte verkoeling kunnen we volgens hem pas morgenmiddag verwachten.Kun je niet wachten en ga je vanmiddag al op zoek naar verkoeling, bijvoorbeeld bij een zwemplas? Kijk dan eerst even op onderstaande kaart om te zien of het zwemwater veilig is.