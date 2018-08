Deel dit artikel:











Schrik door rookontwikkeling in Scheper Ziekenhuis Emmen Er was rookontwikkeling in het Scheper Ziekenhuis. Dat zorgde voor lichte paniek (foto: Treant)

EMMEN - De schrik zat er even goed in toen er vannacht rookontwikkeling te zien was in het Scheper Ziekenhuis in Emmen.

Een aantal patiënten werd uit voorzorg naar een andere afdeling gebracht.



Oorzaak van de brand was een smeulende printplaat in een technische ruimte op de tweede verdieping. Hierdoor ontstond een lichte rookontwikkeling. Nadat de brandweer alles onder controle had, konden de patiënten weer terug naar hun eigen afdeling.