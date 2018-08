Drentse LHBT-film Anders wint beste internationale film in Dublin

ASSEN - De korte film 'Anders' blijft prijzen binnen harken. Deze keer is de film van regisseur Reinout Hellenthal uit Assen uitgeroepen tot beste internationale korte film tijdens het GAZE International LGBT Film Festival in Dublin.

De film gaat over een jongen van het platteland die worstelt met zijn seksuele geaardheid. 'Anders' ontving tot nu toe elf internationale prijzen. Daarnaast is de film geselecteerd voor het Oscar-gekwalificeerde Edmonton International Film Festival in Canada. De winnende film dingt mee naar een plek op de shortlist van de Oscars.De film werd tot nu toe geselecteerd voor ruim vijfenveertig festivals in landen, waaronder Amerika, Canada, Peru, Duitsland, Zwitserland, Litouwen, Israël, India, China en de Filipijnen.Momenteel wordt de film veertien dagen getoond in Mexico tijdens het MICGénero, en zal dit najaar worden uitgezonden door de Mexicaanse Publieke Omroep.