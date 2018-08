Deel dit artikel:











Nog nooit telden we zoveel zomerse dagen Nog nooit waren er zo veel zomerse dagen achter elkaar in Drenthe (foto: Pixabay)

ASSEN - Opnieuw een warmterecord in Drenthe. Met vandaag meegerekend, tellen we dit jaar 49 zomerse dagen. Daarmee kan het record van 2006 de prullenbak in.

Bij een zomerse dag is de temperatuur 25 graden of hoger. "En er zullen dit jaar nog aardig wat zomerse dagen volgen", zegt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag. "Daar komt bij dat we met vandaag erbij elf tropische dagen hebben gehad, een evenaring van het record van twaalf jaar terug."



'Maken we komende tien jaar niet weer mee'

Vandaag stijgt het kwik met gemak boven de dertig graden. "Sterker, in het zuiden van Drenthe wordt het misschien wel 36 graden. Dit betekent dat de hittegolf waar we in zitten al 26 dagen duurt. Dit is erg uitzonderlijk, aangezien een hittegolf in Nederland normaal maximaal zo'n tien à twaalf dagen duurt. Ik kan me niet voorstellen dat we dit de komende tien jaar weer meemaken."



De tropische dag van vandaag is voorlopig een laatste stuiptrekking van de hitte. De nachttemperaturen dalen niet verder dan 20/21 graden.



Stevige buien

"Morgenochtend krijgen we misschien een enkele regenbui. Rond het middaguur trekken de meeste buien weg en wordt het maximaal 27 graden. Donderdag in de ochtend hebben we zon en in de namiddag komt er bewolking, wat in de namiddag resulteert in stevige buien. De regen houdt ook 's nachts aan", zegt Van der Zwaag.



Vrijdag daalt de temperatuur tot ongeveer twintig graden en blijft het buiig. In het weekend blijft het waarschijnlijk droog en schommelen de temperaturen rond de 23 en 25 graden.