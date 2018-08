Werkstraf en rijontzegging voor dodelijk ongeval Kasper Wulff

HOOGEVEEN - Een 52-jarige man uit Elim krijgt 180 uur werkstraf, plus drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar, voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval waarbij Kasper Wulff om het leven kwam.

Ook krijgt de Elimmer een voorwaardelijke rijontzegging van een jaar met een proeftijd van twee jaar.Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan zes voorwaardelijk en een rijontzegging van drie jaar, waarvan één voorwaardelijk. De advocaat van de man uit Elim pleitte voor vrijspraak.De 43-jarige Kasper Wulff werd op 27 december 2016 doodgereden terwijl hij op de vluchtstrook van de A37 stond. Hij was zijn vader gaan helpen die een ongeluk had gekregen bij knooppunt Hoogeveen. Een politieauto stond ook op de vluchtstrook, om het verkeer te waarschuwen.De man die terechtstaat voor de dood van Kasper Wulff verloor de macht over het stuur bij een inhaalmanoeuvre. Volgens getuigen kwam hij met hoge snelheid aangereden. Hij raakte eerst een politieauto, daarna de auto van de vader van Wulff en vervolgens het slachtoffer, die daardoor de berm in werd geslingerd. Kasper Wulff was op slag dood.De rechtbank oordeelde dat de man zijn snelheid had moeten verminderen toen hij zag dat er een ongeluk was gebeurd. Dat hij de macht over het stuur verloor is volgens de rechter niet zijn schuld. Alcohol is volgens de rechter ook niet de hoofdoorzaak van het ongeluk en daarom legt de rechter alleen een voorwaardelijke celstraf op.Als de man uit Elim binnen twee jaar opnieuw de fout in gaat moet hij die celstraf uitzitten, anders niet. Uit een rapport van de reclassering blijkt dat de man geen problematisch alcoholgebruiker is. Bovendien is hij nooit eerder met justitie in aanraking gekomen.De 52-jarige man uit Elim die Kasper doodreed kon zich tijdens de behandeling van de zaak niets meer herinneren van het ongeluk. De man was op weg naar Hoogeveen om zijn vrouw en dochter op te halen. Hij verklaarde dat hij bijna een halve liter zwaar bier had gedronken tijdens het eten koken.