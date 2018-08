Deel dit artikel:











Zeer grote heidebrand in Wateren; camping ontruimd Grote heidebrand in Wateren (foto: Persbureau Meter) Campings in de buurt zijn ontruimd (foto: Van Oost Media) Grote heidebrand in Wateren (foto: Persbureau Meter) Grote heidebrand in Wateren (foto: Persbureau Meter)

WATEREN - In Wateren, bij de kruising van de Appelschaseweg, is een zeer grote heidebrand uitgebroken.

De brand heeft zich snel uitgebreid door de wind. In de buurt van de brand staan verschillende recreatieparken. Camping De Blauwe Lantaarn is ontruimd.



Boeren helpen mee

Behalve de brandweer uit Drenthe, is ook de brandweer uit Groningen en Friesland aanwezig. Er zijn meerdere watertransportvoertuigen ter plaatse. Boeren uit de omgeving brengen water om te helpen met het blussen van de brand.



Het brandgebied is zo'n 150 meter breed en behoort tot het Doldersummerveld, van stichting Het Drentse Landschap.



Campinggasten opgevangen

De gasten van camping De Blauwe Lantaarn worden opgevangen bij Landgoed Alberthoeve. Het gaat om twaalf personen. "De rest van de gasten staat langs de weg te kijken naar de brand", zegt eigenaresse Nelleke Zwiers.



De wind is momenteel veranderlijk en neemt iets toe in kracht. "Hopelijk draait ie niet, want we zitten zo'n duizend meter van de brand vandaan", aldus Zwiers.



RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag meldt dat de brandweerlieden niet hoeven te rekenen op een regenbui. "Er zal lokaal een buitje vallen, maar veel stelt dat niet voor. De wind zal veranderlijk worden."



Staatsbosbeheer roept mensen op om niet naar het Drents-Friese Wold te komen, omdat dit hinderlijk is voor de hulpdiensten.



Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.