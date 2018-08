Deel dit artikel:











Zeer grote heidebrand in Wateren; campings ontruimd Campings in de buurt zijn ontruimd (foto: Van Oost Media)

WATEREN - In Wateren is een zeer grote heidebrand uitgebroken. Verschillende campings in de omgeving zijn ontruimd.

De brandweer is met minstens acht tankwagens uitgerukt. Ook zijn er meerdere watertransportvoertuigen ter plaatse.



Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.